張亞中：一片青磚通萬里－－羊樓洞古鎮訪茶記

腳下的一方青石、老屋的一根木梁、茶磚上的一個印記，都記錄著中國茶葉走向世界的歷史。 這座古鎮雖不以高樓華廈示人，卻曾因一片片沉實厚重的青磚茶，與蒙古草原、西藏高原、新疆大漠以及遙遠的俄羅斯、歐洲緊密相連。 中評社香港9月21日電（作者 張亞中）出席“2026年一帶一路海峽兩岸（湖北）茶文化交流活動”後，我帶著滿懷茶香與文化餘韻，來到位於湖北咸寧赤壁市的千年古鎮－－羊樓洞。



初聞“羊樓洞”之名，似是一處藏在山嶺深處的幽靜村落；走進之後才發現，這座古鎮雖不以高樓華廈示人，卻曾因一片片沉實厚重的青磚茶，與蒙古草原、西藏高原、新疆大漠以及遙遠的俄羅斯、歐洲緊密相連。腳下的一方青石、老屋的一根木梁、茶磚上的一個印記，都記錄著中國茶葉走向世界的歷史。



羊樓洞產茶歷史悠久。早在唐代，這一帶已有茶葉種植與製作；到了明清時期，隨著茶葉貿易興盛，羊樓洞逐漸成為重要的茶葉加工與集散中心。鼎盛之時，古鎮商賈雲集，茶莊林立，據載曾有兩百多家茶莊、四萬多人聚居，一度享有“小漢口”之稱。



走進羊樓洞老街，最先映入眼簾的，是蜿蜒伸展的青石板路。街道不寬，兩旁多是青磚黛瓦、木門雕窗的明清式建築。屋簷不高，巷弄幽深，斑駁的牆面留下風雨的痕跡。最動人的，是石板上那一道道深淺不一的車轍。昔日運茶的獨輪車、騾馬和商隊，年復一年從這裡經過，堅硬的石板竟也被磨出深痕。那不是普通的凹槽，而是一條商路留下的掌紋，是千百萬擔茶葉走向遠方的歷史刻度。



古街之所以存在，幾乎就是為茶而生。採茶、製茶、壓茶、儲茶、驗茶、交易與運輸，構成了整座城鎮的生活節奏。茶莊、會館、貨棧、錢莊及商號沿街而立，南來北往的商人操著不同口音，在此議價、結帳、裝箱、啟程。街巷里飄散的不只是茶香，還交織著晉商的精明、楚人的勤勞、草原民族的豪爽，以及中外商旅對遙遠世界的想像。



羊樓洞最負盛名的，便是青磚茶。它以老青茶為原料，經過多道工序精製、蒸壓成磚。茶磚外形方正，質地緊實，色澤青褐。沖泡之後，湯色紅亮，香氣醇厚，入口初覺沉穩，隨後甘醇漸生。它不像某些名茶以清嫩取勝，而是在歲月的存放與轉化中，展現出深厚、溫潤而耐人尋味的性格。



把茶壓製成磚，首先是長途運輸的智慧。散茶體積大，容易受潮散碎；製成茶磚後，既可減少空間，又便於堆疊、計量、儲藏和搬運，特別適合車隊、馬幫與駝隊跨越山川大漠。對西藏、新疆及蒙古等地以肉類、奶類為主要飲食的民眾而言，煮飲磚茶不僅可以解膩生津，也成為日常飲食與待客禮俗不可缺少的一部分。茶磚因此不只是飲品，在部分邊疆交易中還曾兼具交換媒介與計價物的功能。羊樓洞著名的“川”字號磚茶，便曾在蒙古草原及恰克圖一帶廣受歡迎，甚至被視為可以換取其他商品的“硬通貨”。

