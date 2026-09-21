華府觀察：中美經貿高層磋商為峰會鋪路

今年5月13日，何立峰與貝森特在首爾會談，為5月14日北京峰會做準備。 新華圖 中評社華盛頓9月20日電（記者 余東暉）中美經貿高層20日開始在紐約就彼此關心的經貿問題展開磋商，為預期即將舉行的華盛頓峰會鋪路。



中國商務部19日宣佈，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月19日至23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。



美方領銜者是財政部長貝森特和貿易代表格里爾。路透社透露，磋商於美東時間20日上午十點半開始在紐約曼哈頓的摩根大通總部舉行，並將持續一整天。按照中方的宣佈，此次經貿磋商將持續至預期華盛頓峰會的前一天。貝森特在進場前對媒體表示，期待今天進行“重點突出、內容豐富、富有建設性的會談，為本周世界兩大經濟體領導人之間的峰會奠定基礎”。



觀察家相信，此次經貿磋商最重要的議題將包括：將於11月10日到期的中美貿易休戰協議何去何從；中美分別關切的高科技和關鍵礦產的貿易管制；人工智能安全等將影響今後幾個月中美關係走勢的重大經貿科技議題。



這將是中美經貿高層自去年5月以來在日內瓦、倫敦、馬德裡、巴黎、首爾之後的第六次面對面線下磋商。此次會晤延續了過去一年多的模式，中美雙方三位經貿高層官員先期會晤，為即將到來的中美峰會做準備。去年10月31日韓國釜山峰會達成了從2025年11月開始生效的貿易戰停火協議，為期一年。該協議將特朗普第二任期內美國對中國商品加征的關稅上限設定在20%左右，並暫停一些相互管制的措施。