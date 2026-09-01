快評：美軍指導選址？棄台毀台思維值得警惕

中評社快評／日前台灣社交媒體一項疑似“中央聯合應變中心”（CJEOC）的簡報外流，揭示戰時指揮中樞的選址邏輯，引發社會譁然。其中最令人不安的，莫過於將台北故宮與板橋“國家兒童未來館”納入備援中心考量，且故宮一項更標註“美方陸軍工兵團建議”。這不只是選址問題，更暴露了戰時規劃中“以民為盾”、將台灣推向火線的危險訊號。



美國一些人的算計很清楚：把指揮節點藏進文化地標與兒童場館，等於把台灣最珍貴的資產與最無辜的群體，一起綁上戰車。故宮是中華文化瑰寶，兒童館是下一代成長空間，如今卻被美方工兵團“建議”為戰時節點。這不是保護台灣，而是名副其實的棄台、毀台思維！



更值得警惕的是，美方軍事人員直接介入台灣戰時指揮所選址，這已不是單純軍售或訓練，而是實質掌控台灣防衛布局。台灣民眾看到的，是美國嘴上說“支持台灣”，手上卻把台灣推向戰爭邊緣。從烏克蘭到中東，美國“代理人戰爭”的劇本一再上演：先拱火，再供武，最後留下廢墟與難民。要慎防這套劇本複製到台海。



當前兩岸關係嚴峻複雜，根源就在於美國不斷打“台灣牌”，慫恿“台獨”分裂勢力鋌而走險。美方一些人嘴上講“和平”，實際卻在為衝突做準備，把台灣民眾當成地緣博弈的耗材。故宮與兒童館的選址爭議，不過是冰山一角。



這份簡報的真實性尚待確認，但它所反映的規劃邏輯，已經足夠令人警惕。

