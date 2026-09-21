中期選舉告急　共和黨人與特朗普拉開距離

美國總統特朗普（新華社資料圖片） 中評社北京9月21日電／美國中期選舉逼近，部分選情告急的共和黨候選人開始在伊朗戰爭、移民和貿易等議題上公開與總統特朗普保持距離；一向不容黨內異議的特朗普，這次卻罕見地保持克制。



據聯合早報報導，艾奧瓦州兩名共和黨眾議員納恩（Zach Nunn）和米勒－米克斯（Mariannette Miller－Meeks），早前首次投票支持限制特朗普對伊朗動武的權力。米勒－米克斯說，她不會支持一場讓美軍無止境捲入、同時又推高油價的戰爭。



佛羅里達州眾議員薩拉薩爾（Maria Elvira Salazar）則發布競選廣告，批評特朗普的移民執法“做得太過火”。此外，多名來自農業州的共和黨人，也因為特朗普暫停對外國牛肉徵收關稅，公開反對政府決定。



美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，隨著民主黨把攻勢擴大到堪薩斯、得克薩斯和佛羅里達等傳統紅州，共和黨候選人正設法和支持率低迷的特朗普拉開距離，爭取保住國會多數席位。他們一方面在生活費、戰爭和貿易等問題上強調自己的獨立立場，另一方面又盡量避免和特朗普徹底翻臉。



白宮和共和黨全國委員會對此表現得相對包容。一名參與激烈選戰的共和黨策略人士形容，白宮現在的態度是：“該怎麼選，就怎麼做。”共和黨全國委員會也承認，候選人必須採取最有利於勝選的競選策略。



另一名共和黨策略人士說，這和特朗普首個任期時很不一樣：“當時他根本不在乎是否會和黨內同僚撕破臉。現在他意識到必須贏，而要贏，就得給黨內議員更多空間。”



伊朗戰爭尤其讓共和黨人頭疼。昆尼皮亞克大學民調顯示，反對特朗普處理伊朗局勢的選民人數，是支持者的兩倍以上。副總統萬斯近來因此提醒黨內議員，要坦誠面對選民的不滿。特朗普也沒有公開攻擊那些支持限制戰爭權力的共和黨人。



不過，這種有限度的“切割”能不能挽救選情，目前還不好說。威斯康星州共和黨眾議員範奧登（Derrick Van Orden）警告，黨內人士如果只是為了選舉刻意疏遠特朗普，也可能會適得其反。