活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月21日電／9月19日下午，第29屆京台科技論壇——兩岸生物科技創新發展論壇在北京經開區舉行。論壇以“創新驅動融合發展——京台攜手共築生物醫藥產業新生態”為主題，旨在搭建京台兩地生物科技領域交流合作的高端平台，圍繞創新藥研發、Al＋生物科技、中醫藥傳承創新、數字營銷等前沿方向，深化兩岸產業對接與協同創新，共同探索生物醫藥產業高質量發展的新路徑。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、秘書長林軍，兩岸企業家峰會生技小組大陸方面及台灣方面有關召集人、副召集人和兩岸醫藥健康領域嘉賓100餘人參加活動。



主題分享環節，來自兩岸的嘉賓分別從AI藥物遞送、中醫藥科技應用、數字營銷和資源循環等角度交流觀點，展現了兩岸生物科技多元融合的創新活力。其中，北京經開區醫藥企業的創新實踐尤為突出。神州細胞工程有限公司副總經理徐彤以《中國大陸創新藥的全球價值重塑》為題，回顧了大陸創新藥從2015年起步到如今在研管線全球占比約30%的跨越式發展，指出臨床研究效率與成本優勢為創新提供了堅實基礎。他同時提醒，真正原創的新靶點仍然偏少，未來還要在源頭創新上多下功夫。悅康藥業集團股份有限公司董事、藥物研究院院長宋更申介紹了如何用AI研發原創抗病毒多肽。他表示，這類多肽藥物好比給病毒進入人體細胞加了一道“門禁”，既能治療也能預防，對多種呼吸道病毒有廣譜效果。此外，其團隊基於AI平台研發的抗病毒多肽藥物（膜融合抑制劑）已獲批中美臨床，有望解決呼吸道病毒廣譜治療難題。



與此同時，來自兩岸其他機構的嘉賓也帶來了各自領域的前沿思考。劑泰科技（北京）股份有限公司聯合創始人、董事長兼CEO賴才達分享了《可編程生物學的時代：AI的新前沿》，他提出AI能像編輯文字一樣改寫細胞、修復病變，並介紹了公司自主研發的AI納米遞送平台，如同給藥物裝上“精準導航”，已在腫瘤、自身免疫病、減重等領域取得突破。北京廣成堂中醫診所負責人範宏益展示了傳統中醫藥結合現代射頻和經絡理論，在美容、康復等方面的新應用。上海小方制藥股份有限公司市場部負責人蘇倍弘以台灣青年視角，分享了數字科技賦能生物醫藥市場的新路徑，提出共建數字健康協同平台、共育兩岸青年人才。台灣重力開發有限公司負責人陳振龍則以《從碳到細胞：生物科技如何重新定義資源》為題，倡導“既有資源優先、既有產能優先”，推動跨產業資源循環利用。



論壇結束後，與會嘉賓分兩組赴神州細胞、悅康藥業參觀對接，實地瞭解企業創新藥研發、AI制藥及產業化進展，圍繞技術轉化、產業鏈協同等開展務實交流。



本次論壇以創新為紐帶、以融合為路徑，既展示了兩岸生物科技前沿成果，也為京台產業合作搭建了務實平台。兩岸科技創新中心有關負責人表示，期待京台兩地持續發揮各自所長，深化創新鏈、產業鏈、供應鏈協同，共築生物醫藥產業新生態，推動兩岸生物科技產業邁向更高質量發展。