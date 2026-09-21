警惕！日美澳“東方盾牌”聯演釋放危險信號

“堤豐”導彈系統的資料畫面。 中評社北京9月21日電／美軍太平洋司令部日前發布消息稱，美日澳參演的“東方盾牌2026”演習舉行開幕式，三方共派出約3700人參演，規模為歷屆最大。演習還包括兩個“首次”，美日實施了演習史上首次聯合空降行動，以及美軍“堤豐”中程導彈系統將首次參加該演習。《環球時報》報導，接受記者採訪的軍事問題專家表示，此次演習充分暴露美日軍事合作深度進攻化的演進趨勢，嚴重威脅東亞戰略平衡與地區和平穩定。



演習規模創歷屆之最



美軍太平洋司令部消息稱，美參演兵力來自太平洋陸軍，日方參演兵力為日本陸上自衛隊北部方面隊，澳方參演部隊人員來自澳大利亞第1師師部與所屬戰鬥旅、第17保障旅以及第10火力旅。這是澳大利亞陸軍連續第二年參加“東方盾牌”演習。



美軍太平洋司令部發布的消息顯示，此次演習融合野外訓練課目、多國機動作戰以及“海馬斯”火箭炮/制導多管火箭炮系統實彈射擊演練，目的是在複雜對抗作戰環境下整合火力、機動、後勤保障與指揮控制能力。



“今年‘東方盾牌’軍演規模創下歷屆之最，約3700名兵力參演，達到戰役級演練規模。”軍事問題專家張軍社20日對記者表示，本次演習進行跨區域、跨軍種實兵實彈對抗演練，意圖深度磨合美日澳三方指揮體系。



“此次演習主要課目涵蓋離島奪控、遠程火力打擊、防空反導、空降突擊等高強度作戰內容。這顯示出該演習已成為美國聯合其亞太南北兩翼盟友開展的針對性、進攻性極強的大型實戰化演訓活動。”張軍社表示，演習多次聚焦西南島嶼方向，對琉球群島及釣魚島等海域空域開展應急介入與態勢干預演練，具備鮮明的地緣博弈色彩。



“演習充分暴露美日軍事合作深度進攻化的演進趨勢，也清晰折射出日本突破和平憲法、擺脫專守防衛原則、借機推進前沿軍事擴張的新型軍國主義傾向。”張軍社說。

