德媒：德國將領時隔25年再當選北約最高軍職

中評社北京9月21日電／“德國軍銜最高的軍人將在北約開啟職業生涯。”據環球時報引述德國《圖片報》19日報導，德國聯邦國防軍總監卡斯滕·布羅伊爾當天在哥本哈根舉行的北約軍事委員會會議上，被選為下一任北約軍事委員會主席。他將於明年7月上任，接替意大利海軍上將朱塞佩·卡沃·德拉戈內。這意味著德國人時隔25年再次擔任這一北約要職。



據德新社報導，對於布羅伊爾的當選，德國總理默茨表示，德國在充滿挑戰的時期承擔起了聯盟內部的責任，“我們感謝盟友對我們的信任”。在出任總監前，布羅伊爾曾任聯邦國防軍國土安全部隊指揮官。德國防長皮斯托裡烏斯讚揚了布羅伊爾的戰略遠見，稱他在德國聯邦國防軍的重組中發揮了關鍵作用，“如今，他將把全部精力和經驗投入到北約這一面臨重大歷史性挑戰的組織中”。皮斯托裡烏斯稱，對於北約而言，來自外部尤其是俄羅斯的威脅日益加劇，歐洲夥伴更加專注於自身安全與常規威懾，美國則將關注範圍擴大到其他地區。



布羅伊爾在競選中擊敗了加拿大國防參謀長珍妮·卡裡尼昂，後者若當選，將成為擔任北約軍事委員會主席的首位女性。德新社稱，軍事委員會主席與歐洲盟軍最高司令一起，被認為是北約最具影響力的軍事人物。他既是北約秘書長最重要的軍事顧問，也是北約各成員國參謀長將聯合建議提交給政治決策機構的橋梁。



上一位擔任此職的德國人是哈拉爾德·庫亞特，他於2001年被選為北約軍事委員會主席，並於次年出任這一職位。德國電視一台稱，布羅伊爾的當選也被北約視為對德國近期為提升歐洲防務能力所作出重大貢獻的認可。數據顯示，德國目前在歐洲國防開支方面位居榜首，約為1250億歐元。自今年以來，德國在北約軍事指揮體系中占據的高級職位數量也超過了美國。