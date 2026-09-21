伊朗向美國提出談判和停戰條件

中評社北京9月21日電／環球時報綜合報導，據伊朗塔斯尼姆通訊社20日報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫當天表示，伊朗在外交戰線上的立場“完全清晰、合理且不容談判”，伊朗的信息和條件已通過中間人明確傳達給美國。據伊通社報導，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊20日在社交平台X上發帖稱，伊朗已向美國提出啟動談判的7項條件，但未列明條件有哪些。



此前一天，雷扎伊告訴卡塔爾半島電視台，與卡塔爾和巴基斯坦調解人的磋商正在進行中，並已向兩國調解人傳達了恢復談判的條件。雷扎伊還列出結束美伊戰爭的條件，並表示正在等待美方的答覆。據報導，伊朗最新的條件包括：結束所有戰線上的戰事，特別是黎巴嫩的戰事；解凍伊朗被凍結的資產；結束對伊朗港口的海上封鎖；美國停止干涉伊朗內政；美國停止與伊朗的反對者合作；美國停止對伊朗領土的一切攻擊。雷扎伊強調，“接受我們結束戰爭的條件符合華盛頓的利益；（美國總統）特朗普的威脅不會有任何結果。我們已準備好決戰”。



據美國阿克西奧斯新聞網報導，特朗普17日表示， 他將就是否重啟對伊朗的大規模打擊作出一個“重大決定”。據巴基斯坦《國家報》20日報導，伊朗外交部發言人巴加埃表示，巴內政部長納克維當日將訪問德黑蘭，但沒有任何信息表明納克維將為美國轉達任何信息或提議。