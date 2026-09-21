英國曼徹斯特中秋游園會　架起文化交流橋梁

19日至20日，第三屆英國曼徹斯特迎中秋游園會在曼徹斯特中國城舉行。（圖片來源：視頻截圖） 中評社北京9月21日電／19日至20日，第三屆英國曼徹斯特迎中秋游園會在曼徹斯特中國城舉行。本屆活動以“月滿華章·東西共此時”為主題，通過文化展演、非遺體驗、美食品嘗、遊戲互動等形式，讓參與者近距離感受中華傳統文化魅力、共迎中秋佳節。



據新華社報導，游園會上，秦腔、昆曲、川劇變臉等中國傳統藝術輪番登場，中國民間樂曲與英國流行音樂巧妙融合。當地中文學校的學生帶來童聲演唱，嫦娥、玉兔等中國民間故事中的角色穿梭於活動現場。與單純演出相比，本次活動更加強調互動和參與：傳統藝術表演者走下舞台，文化故事角色融入遊戲探索。



本屆游園會與前兩屆相比，與當地社會的聯繫進一步加深，政府、社區、媒體和民眾對其有更高的關注度，越來越多英國家庭主動瞭解活動、參與活動。



來游園會現場體驗的奧伊辛告訴記者，他已學習中文兩年，對於本屆游園會印象深刻，尤其喜歡川劇變臉。“今年中秋節，我想品嘗一下中國的月餅，我知道它在中國代表著團圓和美滿，是家家戶戶必備的中秋美食。”



作為活動主辦方的當地華人社團表示，對於在英國學習工作的華僑華人而言，迎中秋游園會能讓他們慰藉鄉愁；對於英國民眾而言，游園會能讓他們感知中華文化的多姿多彩。