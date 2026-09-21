伊朗軍隊陸軍司令稱在邊境地區部署大規模部隊

阿里·賈漢沙希（資料圖） 中評社北京9月21日電／央視新聞客戶端消息，當地時間20日，伊朗軍隊陸軍司令賈漢沙希表示，為應對潛在威脅，自衝突爆發至今，大規模部隊仍部署在伊朗西北、西、西南、東、東北及東南邊境沿線，以及沿海地區。伊朗陸軍部隊的各類單位，包括特種部隊、快速反應部隊、機械化部隊及炮兵部隊均已部署在該國邊境地區，保持高度戰備狀態。