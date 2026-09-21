【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗軍隊陸軍司令稱在邊境地區部署大規模部隊
http://www.CRNTT.com
2026-09-21 09:16:45
阿里·賈漢沙希（資料圖）
中評社北京9月21日電／央視新聞客戶端消息，當地時間20日，伊朗軍隊陸軍司令賈漢沙希表示，為應對潛在威脅，自衝突爆發至今，大規模部隊仍部署在伊朗西北、西、西南、東、東北及東南邊境沿線，以及沿海地區。伊朗陸軍部隊的各類單位，包括特種部隊、快速反應部隊、機械化部隊及炮兵部隊均已部署在該國邊境地區，保持高度戰備狀態。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗軍隊稱使用無人機襲擊巴林美軍基地
(2026-09-03 10:23:13)
伊朗陸軍發言人：所有武器系統已完成重建
(2026-08-27 20:50:00)
伊朗軍隊總司令：不要拿霍爾木茲海峽開玩笑
(2026-08-18 14:07:21)
伊朗展開“閃電”行動第17階段打擊
(2026-07-20 09:48:10)
美媒析：美為啥要把海軍陸戰隊調往中東？
(2026-03-16 09:40:27)
伊朗軍方稱對美以目標發動大規模無人機襲擊
(2026-03-01 14:30:49)
伊朗官員：伊朗軍隊已做好應對最壞情況的準備
(2026-01-24 17:58:06)
伊朗陸軍司令：伊朗作戰能力較以伊衝突前增強
(2026-01-14 11:40:38)
伊朗防長：伊朗軍隊時刻備戰 應對一切威脅
(2025-10-04 07:16:51)
伊朗軍隊將舉行導彈演習
(2025-08-21 09:46:01)