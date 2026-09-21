港隊亞運首金　沈曉榆女子長拳奪冠

沈曉榆今屆於女子長拳項目摘金。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京9月21日電／香港武術隊沈曉榆21日為中國香港代表團收穫首枚金牌。



據大公文匯網報導，今天（21日）是名古屋亞運會開幕後的第二個比賽日。



在今日的長拳項目上，香港武術隊派出開幕禮為港隊持旗的沈曉榆，以及世界盃長拳冠軍楊子瑩出戰。



最終，沈曉榆以9.713分奪得金牌，這是本屆亞運會中國香港代表團收穫的首枚金牌！楊子瑩則以9.703分排名第五。