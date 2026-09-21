羅淑佩恭賀港隊亞運空手道及游泳項目奪銀

港隊女子游泳接力隊奪得亞運女子4x100米自由泳接力賽銀牌。（圖片來源：港協暨奧委會） 中評社香港9月21日電／文化體育及旅遊局局長羅淑佩20日恭賀空手道運動員劉慕裳，在亞運空手道女子個人形項目奪得銀牌，以及女子游泳接力隊奪得亞運女子4x100米自由泳接力賽銀牌。



據香港商報網報導，羅淑佩表示，劉慕裳突破過去兩屆獲銅牌的成績贏得銀牌，表現出眾，令人鼓舞；而由何詩蓓、簡綽桐、李芯瑤、馬紫玲和王欣桐組成的團隊同心協力，以破香港紀錄成績奪銀，亦令人欣喜。她祝願中國香港代表隊在其他賽事繼續取得佳績。