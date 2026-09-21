法國梭魚級攻擊型核潛艇“圖爾維爾”號。 中評社北京9月21日電／法國海軍加快調整遠洋作戰體系



來源：中國國防報；作者：侯凌意——單位：海軍大連艦艇學院



法國今年正式啟動新一代核動力航母“自由法國”號建造工作。按照計劃，這艘排水量約7.8萬噸的大型航母將於2038年前後接替“戴高樂”號，成為法國未來遠洋海上力量的核心平台。“自由法國”號是法國近年來新一輪海軍力量更新的一個縮影。從第三代戰略核潛艇、梭魚級攻擊型核潛艇，到防禦與干預護衛艦、新型綜合補給艦；從艦載無人機、無人反水雷系統，到深海作戰和數字化艦艇，法國海軍正同步推進水面、水下、航空和無人作戰力量的更新，加快調整遠洋作戰體系。



保持戰略能力



法國海軍力量建設有其鮮明特點，就是始終把核威懾和遠洋航空作戰能力置於突出位置。



法國現有海基核威懾力量，主要依托4艘凱旋級戰略核潛艇，通常保持至少1艘執行戰備巡邏。為確保這一能力的延續，法國已啟動第三代戰略核潛艇項目，計劃建造4艘新艇，並同步推進M51系列潛射彈道導彈升級。對法國而言，海基核力量不僅承擔戰略威懾任務，也是其保持獨立戰略決策能力的重要支撐。



與戰略核潛艇相配套，法國正在以6艘梭魚級攻擊型核潛艇替換紅寶石級攻擊型核潛艇。該級艇除承擔反潛、反艦和戰略核潛艇護航任務外，還可使用海軍巡航導彈實施遠程對陸打擊，並承擔特種作戰力量投送等任務，進一步拓展法國水下作戰能力。



“自由法國”號航母則構成法國海上力量的另一戰略支柱。目前公布的信息顯示，該航母可搭載約40架各型戰機，並配備3套EMALS電磁彈射系統和AAG電磁攔阻系統，各項參數較現役“戴高樂”號航母均有顯著提高。儘管法國長期衹有一艘現役航母，卻始終堅持保留核動力、彈射起飛、固定翼預警機和高性能艦載戰鬥機組成的完整航母航空體系。這是為了以較少的武器平台數量保存高端遠洋航空作戰能力，在必要時執行區域制空、遠程打擊和力量投送任務。

