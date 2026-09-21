“秦始皇陵為什麼不挖”衝上熱搜　專家回應

秦始皇帝陵博物院文物修復師在保護秦俑頭部的彩繪。（新華社資料圖片） 中評社北京9月21日電／9月20日，話題“秦始皇陵為什麼不挖”衝上熱搜。



據人民日報報導，此前央視採訪，秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪曾表示“地下的文物確實很脆弱，我們要對天地、對自然、對祖宗有敬畏之心；如果我們有先進技術，能夠在地面不打開陵墓的條件下，瞭解裡面的東西，而不去打擾這個睡了兩千年的老人，我出自內心的說法，以後也不要動。”



秦始皇陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”，每年接待海外遊客超百萬，已有兩百多位外國元首和政府首腦參觀訪問，還去過近五十個國家和地區巡展，是名副其實的世界“頂流”。



而到目前為止，仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。



秦始皇帝陵中是否真像史書里記載的那般燈火長明、水銀做江河？接下來要不要主動發掘？文物修復專家對此給出了建議：“我認為，除非是搶救性保護發掘，不然，能不挖就不要挖了。特別是皇帝陵，以後也不要動，沒必要動。”吳永琪說，地下文物很脆弱，特別是植物纖維、動物纖維，如果貿然打開，對它是非常大的衝擊，有的當時就會壞。



他說，目前已經通過物探手段測出皇帝陵確實有水銀，封土的汞含量是大地本體的70多倍。“往往是沒得到的東西最美。所以，我們就存著疑問慢慢想吧，這個過程比得到更好。”