鏖戰海天！中國海軍某部開展協同訓練見聞

中評社北京9月22日電／鏖戰海天織“天網”——中國海軍某部開展協同訓練見聞



解放軍報報導，加油、通電、檢查……初秋某機場，中國海軍某部一架特種機快速完成飛行前準備工作。與此同時，兄弟部隊多架無人機整齊列陣，操縱員逐項核對裝備參數。隨著塔台一聲令下，特種機與無人機同步升空，一場有人無人協同訓練拉開帷幕。



飛抵某海域上空，特種機機組開啟機載設備，與無人機順利組網建鏈，在海天之間構建起一張電磁“天網”。捕捉信號、甄別目標、優化鏈路……特種機機艙內，各戰位官兵高效協同，戰場數據在特種機與無人機間實時流轉，一套“高空廣域警戒、低空抵近補充”的偵察陣位迅速成型。



不多時，特種機雷達員鎖定“敵”目標信號，第一時間將信息共享至無人機和地面指揮中心。接到引導指令，無人機操縱員輕推操縱杆，調整無人機飛行姿態，快速抵近目標。



“遭‘敵’強電磁干擾！”突然，雷達顯示屏上的光點信號閃爍不停，無人機傳回的偵察畫面也變得極不穩定。空中指揮長立刻下令啟動應急預案，參訓官兵迅疾行動：雷達員切換探測頻段，分析干擾源；地面方艙內，操縱員操控無人機靈活機動，借助地形規避“敵”干擾。



“此次訓練，我們構建‘特種機高空組網引導、無人機前出抵近偵察、多平台全時聯動處置’作戰鏈路，多套複雜電磁環境下的協同戰法得到實戰化檢驗。”該部領導介紹，他們緊盯體系作戰需求，從難從嚴設置臨機特情，倒逼官兵在危局險局難局中研戰法、練協同、強本領。



很快，官兵完成“敵”干擾源坐標解算，隨後展開系列抗干擾措施。雷達屏幕上，雜波逐漸衰減，目標信號恢復穩定。與此同時，無人機依托備用鏈路，將偵察到的影像回傳至指揮終端。



綜合研判後，空中指揮長命令無人機低空前出抵近偵察，特種機展開廣域搜索。兩路信息匯聚於指揮終端，實現綜合印證。參訓官兵在複雜電磁環境下連貫完成一系列實戰化探測科目，成功捕獲並跟蹤多批目標，協同能力得到有效檢驗。



夜色漸濃，特種機與無人機相繼返航。參訓官兵隨後進入會議室，依托飛參數據、視頻畫面展開復盤，針對訓練中暴露的問題研討改進措施，明確下步訓練方向。