【
大
中
小
】 【
打 印
】
中美經貿磋商 並就人工智能有關問題對話
http://www.CRNTT.com
2026-09-21 11:16:19
9月20日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特在中美經貿磋商之前握手。（新華社圖片）
中評社北京9月21日電／當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格裡爾在美國紐約舉行經貿磋商。
據新華社報導，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普：我將組建一支“人工智能部隊”
(2026-09-20 08:57:25)
古特雷斯呼籲全球協同為AI設立護欄
(2026-09-17 09:41:33)
特朗普批“AI陰謀論”：只會讓中國受益
(2026-09-15 12:03:05)
特朗普稱AI監管關鍵在對華競爭
(2026-09-14 12:40:04)
OpenAI智能體劫持網站引安全憂慮
(2026-09-06 12:13:07)
美國軍事AI複合體的形成、制度化、實戰化與風險
(2026-09-01 11:00:38)
劉央：AI疊加全球化是中國醫療器械大勢
(2026-08-26 09:24:46)
阿里巴巴擬配售800億港元新股 全投AI
(2026-08-23 15:32:29)
香港上半年GDP增5.1% 五年來最勁
(2026-08-15 10:08:08)
全球高手雲集 世界人形機器人運動會將開幕
(2026-08-13 16:09:55)