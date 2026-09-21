中美經貿磋商　並就人工智能有關問題對話

9月20日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特在中美經貿磋商之前握手。（新華社圖片） 中評社北京9月21日電／當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格裡爾在美國紐約舉行經貿磋商。



據新華社報導，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。