富權：傷口撒鹽　“金門艦”贈菲寒了台灣漁民心

中評社香港9月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：傷口撒鹽式操作！“金門艦”贈菲寒了台灣漁民心。以下為文章內容。



台海漁業海域風波未平，一場匪夷所思的贈艦操作，徹底刺痛了無數台灣漁民的心。近期，台灣地區“海巡署”規劃將退役的“金門艦”整修完畢後無償贈送菲律賓，這一決策不僅在島內引發輿論嘩然，更被各界痛批是不折不扣的“傷口撒鹽”式操作。在台菲漁業摩擦始終存在、過去漁民飽受欺凌的背景下，執政當局不守護本土漁民權益，反而將具備海上執法、巡邏管控能力的巡邏艦拱手相送曾經傷害台灣漁民的一方，完全背離民生底線，寒盡萬千基層漁民民心，更暴露出民進黨當局在海洋政策上的戰略失焦與對基層民生的漠視。



此次爭議的核心矛盾，在於這艘“金門艦”的屬性與贈送對象的特殊關聯。“金門艦”作為百噸級海巡艦，具備成熟的海上巡邏、執法驅離、海域管控能力，常年承擔台灣地區西南海域護漁、海域巡查任務，是守護本土漁民作業安全的重要裝備。而菲律賓長期以來與台灣地區存在經濟海域重疊問題，雙方漁業衝突由來已久，積怨頗深。最讓漁民難以釋懷的是，十三年前震驚兩岸的“廣大興28號事件”中，菲律賓公務船無情開槍，造成台灣漁民無辜傷亡，這段血淚記憶至今仍是全體漁民的心理陰影。



多年來，無論季節更迭，台灣漁民始終在傳統作業海域謀生，卻時刻面臨菲律賓海上執法的驅逐、盤查甚至暴力威脅。過去無數漁船被無理驅離、漁具被查扣、漁民遭恐嚇欺辱，漁民們默默承受海域爭端帶來的損失，只期盼台灣當局能堅定站在民生一側，強化護漁力量、捍衛漁業權益。而如今執政當局的操作，卻徹底顛倒黑白、背棄民利。曾經護佑漁民出海作業、抵禦外部侵擾的護漁戰艦，如今經整修後變成贈與對手的“禮物”，未來這艘艦船極有可能被菲律賓用於相關海域執法，反過來約束、驅逐甚至威懾台灣漁船，讓漁民原本艱難的謀生處境雪上加霜。



海域治理與國際合作的前提，是守護本土民眾核心權益，任何合作都不該以犧牲基層民生、出讓自身權益為代價。台灣漁民世代依海為生，海域漁業資源是他們的生存根基、養家之本，護漁安漁從來都是當局最基本的職責。此次金門艦贈菲事件，暴露的是執政當局輕民生、重政治，棄權益、逐虛名的扭曲執政思維。



實際上，這場看似所謂“海洋人道合作”的公益舉措，實則是一場赤裸裸的以艦謀私、以利換勢的政治交易。台當局不惜犧牲海域權益、漁民福祉與地區穩定，用公共海上資產換取外部政治籌碼，暴露其“倚外謀獨”的偏執野心，也徹底撕開了當下台海治理的亂象底色。



這艘“金門艦”服役期間，曾多次在爭議海域與菲律賓海巡船對峙、護漁維權，是保障台灣漁民出海安全的關鍵裝備。如今民進黨當局親手將維權利器拱手相送，等同於主動向對手輸送海域管控工具，形成“以子之艦、攻子之民”的荒唐局面，徹底顛覆了海域治理與權益保障的基本邏輯。



拋開虛偽的官方說辭，此次贈艦亂象的核心，是民進黨當局為鞏固自身政治地位、推進“台獨”分裂圖謀，精心策劃的私利交易，每一步操作都暗藏私心。

