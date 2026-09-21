美空軍延長B-1與B-2轟炸機服役期限

來源：參考消息網資料圖 中評社北京9月21日電／據參考消息網引述美國《防務新聞》周刊網站9月18日報導，美國空軍一名官員16日表示，空軍兩款轟炸機的服役期限將會延長，以更好地維持機隊的戰備狀態。



在決定延長B-1“槍騎兵”和B-2“幽靈”轟炸機服役期限之際，美國空軍正在加快推進其下一代隱形轟炸機B-21“突襲者”的研發，並加速進行生產。



空軍全球打擊司令部司令斯蒂芬·L·戴維斯將軍在空軍和太空軍協會2026年“航空、航天與網絡會議”上一場題為“飛行與維修：為了戰鬥與勝利”的小組討論中說，上述兩款轟炸機都將延期服役。



這位司令官表示，駕駛過這兩款轟炸機的資深飛行員將構成首批B-21轟炸機飛行員的一部分。



“突襲者”轟炸機目前正按計劃推進，預計將於2027年交付至南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地。



空軍的目標是在未來數十年內以至少100架B-21替換老舊的B-1和B-2轟炸機機隊。



戴維斯重點介紹了空軍的轟炸機機組戰備補充訓練項目(BSTAR)，旨在解決B-1轟炸機飛行員的缺口和飛行小時戰備狀態方面的問題。



這位司令官沒有說明這兩款轟炸機的服役期限將延長多久，但空軍打算在未來幾年對B-1和B-2轟炸機進行現代化改造和投資，儘管這兩款飛機都計劃在未來十年內退役。



近期，空軍啟動了“北極星戰備運動”，旨在通過加快零部件交付、工程支持和基地級維修來提高具備執行任務能力的B-52“同溫層堡壘”戰略轟炸機和B-1轟炸機的數量。