中評社北京9月21日電／日本防衛預算創新高暴露軍事擴張野心



來源：人民日報 作者：周 信——為國際問題觀察員



近日，日本防衛省公布了2027財年防衛預算申請概要。同往年相比，這份文件主打“以防衛力變革為目標”，突出特點是防衛預算申請額再創新高，“新型作戰方式”比重上升，並提出所謂“防衛與經濟的良性循環”。這些看似專業的名詞背後，反映的是日本防衛政策和軍事野心的加速擴張。



軍費預算持續暴漲——



窮兵黷武的財政賭博



從金額看，2027財年日防衛預算申請額約8.9萬億日元（1元人民幣約合23.4日元），創下歷史新高。由於概要中有大量未明確標注具體金額的項目，有預測稱，新年度防衛預算最終規模或將超過10萬億日元，實現15年連增。



2022年底日本修訂“安保三文件”開啟防衛費“跳漲”模式，同2022財年的5.4萬億日元相比，2027財年防衛預算申請額已增加超過60%。高市早苗政府上台後，打破二戰後長期維持的慣例基準，在2025財年提前實現防衛費占GDP（國內生產總值）比重超過2%，執政黨內甚至還有人鼓噪將防衛費進一步提升至GDP的3.5%以上。



錢從哪裡來？2023年，日本政府打破戰後嚴格限制，首次將建設國債用於支撐防衛建設支出。高市上台後，新增“防衛特別法人稅”，並計劃自2027年1月起新設“防衛特別所得稅”，進一步擴大防衛融資。日本國內不少專家學者公開批評稱，擴軍政策正對日本經濟造成嚴重衝擊。

