首都遭胡塞武裝襲擊　沙特面臨威脅有多大？

中評社北京9月21日電／新華網報導，沙特首都利雅得19日凌晨連續兩次拉響空襲警報，利雅得機場附近出現火光和濃煙，這是此輪沙特與也門胡塞武裝發生衝突以來，利雅得首次遭胡塞武裝襲擊。首都遇襲，沙特是否面臨更大威脅？沙特與巴基斯坦和土耳其8月剛剛簽署的旨在加強共同防衛的“麥加協議”是否會被激活？



卡塔爾半島電視台分析認為，這是胡塞武裝對沙特進行的“底線測試”。分析指出，若襲擊持續，沙特面臨的安全壓力將持續升高，利雅得要同時應對中心城市防空、關鍵能源設施保護和維護紅海航運安全三大艱巨任務。



9月23日是沙特國慶日，沙特將於22日和23日在國內多地舉行慶祝活動，沙特電視台將進行現場直播。胡塞武裝是否會在沙特國慶期間對沙特發動新的襲擊引起各方關注。



目前國際社會還關注沙特、巴基斯坦、土耳其簽署的《麥加共同防務協議》是否會因胡塞武裝對沙特的襲擊而啟動。對此，土耳其外長哈坎·費丹表示，由於胡塞武裝持續的襲擊，沙特可能有軍事方面的需求，土耳其已準備根據三方防務協議提供援助。有分析認為，土耳其目前提供給沙特的主要是軍事技術援助。



巴基斯坦方面則尚未宣布將根據三方協議作出軍事回應，巴基斯坦陸軍參謀長近日多次敦促伊朗幫助阻止胡塞武裝對沙特的襲擊。有媒體分析，巴方可能對沙特提供的協助包括外交支持、防禦性軍事支持，如提供預警、攔截裝備、人員培訓以及後勤合作等。



伊朗普遍被認為是胡塞武裝的盟友，對於沙特與胡塞武裝的衝突，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊近日接受半島電視台採訪時表示，德黑蘭希望沙特與胡塞武裝之間的戰事盡快結束，並補充說他認為胡塞方面也希望與沙特達成和解。