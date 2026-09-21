中美人工智能對話啟動 美方倡設通報機制

中美經貿高層磋商20日在紐約舉行 貝森特X圖

中評社華盛頓9月20日電（記者 余東暉）中美經貿高層20日在紐約進行了大約9個小時的磋商。雙方啟動了人工智能對話，美方提議設立關於人工智能事故和事關國家安全事件的通報機制。



中方宣佈：美東時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。



貝森特和格里爾磋商後對媒體進行了簡報。貝森特說，美中雙方在貿易、人工智能方面剛進行了一次非常成功的接觸，完成了雙方在北京同意的工作，創建了貿易委員會，並開始了人工智能主題的討論。現在這些事情都在運作之中。格里爾表示，雙方在北京提到的貿易委員會和人工智能對話，今天已成為現實。



格里爾表示，最重要的是，雙方正在做的是幫助兩位領導人繼續他們的關係。作為地球上最強大的兩個國家，無論是在貿易還是人工智能方面，他們必須能夠合作。這並不意味著美中關係沒有挑戰，但顯然現在必須進行詳細討論。今天的重要性在於，我們正在準備基礎工作，以便兩位領導人週四能夠舉行一次成功的峰會。