中國軍隊將參加東盟防長擴大會實兵演習

中評社北京9月22日電／國防部網站報導，9月22日至25日，中國軍隊將派分隊赴印尼參加東盟防長擴大會“三叉戟決心”實兵演習。此次演習以地震及次生復合災害為背景，主要開展廢墟搜救、多國聯合野戰醫療救治、防疫消殺、災害通信應急處置等桌面推演和實兵演習，有助於提升各參演方跨國協同人道主義救援實操能力，進一步完善區域災害應急響應機制，共同維護地區和平與穩定。