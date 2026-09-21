韓朝邊境非軍事區疑似地雷爆炸致3人受傷

中評社北京9月21日電／據新華社援引韓聯社電視台21日報導稱，韓國軍方人士消息表示，韓國陸軍第25師在韓朝軍事分界線附近韓方一側非軍事區內執行任務過程中，發生疑似地雷爆炸事故，造成3人受傷，其中2名軍人傷勢嚴重。



據了解，傷者已被送往醫院接受治療。尚無法確認發生爆炸的地雷是由韓國軍方還是朝鮮軍方所埋設。