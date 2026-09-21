中國隊男子10米氣步槍團體賽破世界紀錄

9月21日，獲得冠軍的中國隊選手（中）與獲得亞軍的印度隊選手（左）、獲得季軍的韓國隊選手在領獎台上合影。（圖片來源：新華社） 中評社香港9月21日電／據新華社報導，在21日進行的愛知·名古屋亞運會男子10米氣步槍團體賽中，由張常鴻、盛李豪、馬思涵組成的中國隊打破世界紀錄。



在昨日（20日）進行的名古屋亞運會女子10米氣步槍團體賽上，由王子菲、韓佳予、杜雨宸組成的中國隊打破世界紀錄，奪得金牌。