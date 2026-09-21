“危險合流”　日本執政聯盟新變化暗藏危機

9月17日，在日本東京，日本首相高市早苗（中）與閣僚出席內閣會議。（新華社資料圖片） 中評社北京9月21日電／本周，日本首相、自民黨總裁高市早苗先後啟動黨內人事調整和內閣改組，極右翼政黨維新會議員首次進入內閣，在外交和安全保障政策方面，維新會甚至比高市更加鷹派。在日本共同社看來，這是日本執政聯盟版圖出現的新變化，也意味著日本政治力量正出現一場危險的“合流”。



“既往不咎” 受處分議員破例入閣惹爭議



據央視網報導，9月17日，日本首相高市早苗啟動任內首次內閣改組。



日本媒體注意到，此次內閣改組，18名閣僚中有8名核心閣僚仍是原班人馬，《朝日新聞》認為，高市政府基本維持了原先的“政權骨架”。



美聯社認為，高市此時改組內閣意在改善支持率、重新整合執政基礎以謀求長期執政。



《朝日新聞》則注意到，高市此次內閣改組沒有沿用過去由黨內派閥推薦人選的做法，而是通過“職位希望問卷”直接瞭解議員意向。高市親自審閱問卷，據此展開人事安排，完成內閣改組。



日本電視台特別解說員小栗泉表示，有分析人士指出，首相的“親信化路線”就是明顯傾向於任用與自己意圖和意見接近的人。比起黨內各派共同參與，首相更傾向於用自己人來鞏固陣營。



而在通過“問卷調查”選人後，兩名曾因“黑金醜聞”受到自民黨黨內處分的議員也進入了內閣，引發輿論熱議。



據《朝日新聞》報導，新任農林水產大臣簗和生和新任文部科學大臣關芳弘，此前均屬於自民黨舊安倍派系，曾因“黑金醜聞”受到自民黨黨內處分。根據日本的政治傳統，受過處分的議員不會再被任命為內閣大臣。但這次，高市卻特立獨行，對被處分議員“既往不咎”，只稱“洗罪已完成”。