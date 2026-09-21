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外交部：習近平23至25日對美進行國事訪問
http://www.CRNTT.com   2026-09-21 15:08:20
　　中評社北京9月21日電／新華社報道，外交部發言人9月21日宣布：應美利堅合衆國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。

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