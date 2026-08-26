朱國斌：香港五年規劃標誌治理範式轉移

香港城市大學法律學院教授、博士生導師朱國斌（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月22日電（記者 林艷）香港城市大學法律學院教授、博士生導師朱國斌認為，香港首份五年規劃的意義不只是一份發展藍圖。它標誌特區經濟治理從“小政府、大市場”轉向“有為政府加有效市場”的新型治理模式。他說，這對香港治理體系是“一次全局性的系統升級”。



思想者論壇由中國評論通訊社和中評智庫基金會主辦，主題為“五年規劃與香港未來”，由中評社行政總裁兼常務副社長王平主持。出席論壇的評論員還有：香港特首政策組副組長王春新、立法會議員洪錦鉉、前民政事務局局長何志平、香港浸會大學地理系講座教授楊春、香港特別行政區選舉委員會委員兼敢愛科技公司創始人法學博士陳曉鋒，以及海南大學一帶一路研究院院長梁海明。



朱國斌長期研究基本法。他在論壇上說，應該把特區的第一個五年規劃放在香港政治發展與治理體制的脈絡中來看。“積極不干預”在回歸後相當長的時間裡發揮過重要作用，幫助香港維持國際都會地位。但他指出，時代變了，世界變化太快了。當前世界面臨百年變局；地緣政治急速加劇；新一輪科技革命和產業變革加速突破，人工智能、生命科技、新能源等賽道競爭白熱化。香港作為高度開放的外向型經濟體，如果單靠市場自行調節，已難在國際競爭中保持領先。規劃提出“堅持有效市場和有為政府更好結合”，讓政府在戰略引領、基建投資和制度創新上承擔更主動的角色。他認為，這在理論上是一種範式轉移，從經濟治理模式“小政府、大市場”到“有為政府加有效市場”的現代治理模式轉變。



朱國斌直言，自己見證過香港回歸，目睹歷任特首之間政策連續性很差的情況。政府施政報告呈現“年度性、周期性、碎片化”特點，找不到一條貫穿始終的主線。五年規劃則把香港發展放上中長期的時間軸，“五年後面還有另一個五年”。



在他看來，落實規劃最關鍵的保障設計在最後一篇，即“五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報”這套閉環機制。學界長期以來爭論香港實行的是“三權分立”還是“行政主導”。朱國斌說，這次規劃不只重申堅持行政主導，要求行政長官履行“當家人”職責、擔起“第一責任人”責任，還以具體機制加以支撐：施政報告把每項任務落實到具體政策局，香港的行政主導因此不再是行政長官個人主導，而是“制度化、程序化、可以考核”的行政主導。

