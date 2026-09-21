謝展寰：加強狗主認知管束狗隻責任

施政報告提出檢視《危險狗隻規例》，環境及生態局局長謝展寰表示，狗主有責任妥善管束狗隻，當局檢視規例時會研究加強狗主對管束狗隻的責任和認知，也會加強宣傳教育。（圖片來源：大公文匯網） 中評社香港9月21日電／施政報告提出檢視《危險狗隻規例》，環境及生態局局長謝展寰21日表示，狗主有責任妥善管束狗隻，當局檢視規例時會研究加強狗主對管束狗隻的責任和認知，修訂相關條款，例如罰則、具體要求等，也會加強宣傳教育。



據大公文匯網報導，謝展寰今日在香港特區第一個五年規劃和施政報告相關記者會上表示，政府會在今年年底就加強打擊殘酷對待動物，以及非法管有或使用狩獵器具等立法建議諮詢立法會，並爭取明年完成修例工作，又會檢視《危險狗隻規例》等有關飼養和管束寵物的規定，並加強對飼養者妥善照顧動物的宣傳和教育，以加強保障市民和動物的安全。



元朗一名女子懷疑被狗隻襲擊後死亡，謝展寰表示，對這次不幸事件感到十分傷痛，並向死者家屬致以深切慰問。



謝展寰指出，政府十分重視事件，警方與漁農自然護理署昨晚採取聯合行動，並出動無人機，在元朗相關地區搜尋可疑狗隻，已找到三隻唐狗，帶返漁護署觀察，調查是否與事件有關。他表示，在該區的搜尋行動會持續一段時間，以保障市民安全。



他強調，當局很重視流浪狗問題，而每年捕捉到的流浪狗數目，已由過往數以萬計，大幅下降至近年約400隻，反映管理流浪狗的措施有成效，這次事件提醒當局檢視哪方面的措施可以做得更好，以進一步減少流浪狗所帶來的風險。