觀察：國寶歸途映照中美關係新航程

中國駐美國大使謝鋒（中）和中國文化和旅遊部副部長饒權（左），與美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾（左二）等人參觀美國即將返還中國的古生物化石。（圖源：中國駐美大使館官網） 中評社香港9月21日電（評論員 楊流昌）當地時間9月16日至17日，中國國家文物局在華盛頓和紐約分別接收美國國土安全調查局和紐約曼哈頓區檢察官辦公室返還的兩批次共64件（套）文物藝術品和古生物化石。在中美元首即將舉行新一輪會晤之際，這批流失海外百餘年的國寶踏上歸途，時機特殊，意涵深遠。



此次返還的文物中，一尊來自山西天龍山石窟第17窟的菩薩身軀尤為引人注目。百餘年前，這尊造像遭到劫掠，身首異處，流落海外。佛身的回歸，不僅讓國際社會再次正視天龍山石窟所遭受的毀滅性破壞，更為未來佛首的追索提供了關鍵證據。從佛身缺口的痕跡中，可以更精確地比對、鑒定日後可能出現的佛首，為追索請求提供充分的事實支撐。此外，陶俑、石像、恐龍骨架化石等，同樣具有重要的歷史、文化和科學價值。每一件文物的回歸，都是對歷史尊嚴的修復。



此次返還並非孤立事件。自2009年中美簽署關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄以來，兩國已實現超過20批次共700餘件（套）流失文物回歸中國。這一機制之所以行之有效，在於雙邊協議相較於多邊國際條約更具針對性和操作性，為中國文物追索返還探索出了一條“中國方案”。此次返還合作，正是中美兩國在文化遺產領域共同貫徹落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是“中美建設性戰略穩定關係”在人文領域的具體體現。



中美關係是世界上最重要、也最複雜的雙邊關係之一。今年5月，兩國元首在北京舉行歷史性會晤，確立了“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”的建設性戰略穩定關係新定位。在元首會晤即將再次舉行之際，這批文物的回歸傳遞出清晰的信號：即便在分歧猶存的大背景下，中美兩國只要秉持平等、尊重、互惠的精神相向而行，完全可以在具體領域辦成大事、實事、好事。正如駐美大使謝鋒所言，文物返還“是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道”。



文物返還的意義，遠不止於地理位置的變更。美國加州一位普通女士在歸還兩尊陶俑時說，她這麼做“不是因為金錢或政治，是因為愛的力量以及對中國人民的尊重”。這句樸素的話道出了一個深刻的道理：文化遺產擁有凝聚人心、消弭分歧的力量。當中美兩國的執法機構、文博機構和普通民眾攜手促成文物回家，他們共同書寫的不僅是文物追索的成功案例，更是兩國人民相知相親的真誠篇章。國寶歸途，映照的是中美關係行穩致遠的新航程。