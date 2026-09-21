中國馬達加斯加警方首次聯合打擊電信網絡詐騙

中評社香港9月21日電／中國公安部近日應邀派工作組赴馬達加斯加協助當地警方開展打擊電信網絡詐騙，成功打掉馬首都塔那那利佛等地區多個電信網絡詐騙窩點。



新華社報導，9月8日，馬方協助將第一批50名涉電詐人員順利遣返至中國。目前，案件正在進一步偵辦中。



公安部有關負責人表示，此次行動是中馬深化國際執法合作的重要成果，中國警方將始終堅持“零容忍”態度，依托不久前成立的國際打擊電信網絡詐騙聯盟，同各國執法部門協作聯動，堅決清剿電詐窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，切實維護各國人民合法權益。