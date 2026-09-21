女星遭富商家暴送醫！哭訴：為什麼這樣揍我

視頻截圖 中評社台北9月21日電／台灣藝人李沛綾2005年嫁給中部地主二代戴勝利，2024年宣布離婚，近日她委由律師控告前夫戴勝利涉嫌家暴，律師出面說明案情時透露，李沛綾做筆錄期間因情緒與身體狀況不佳，不斷換氣，警方只好暫時中止筆錄，先通知救護車讓她就醫，後續再補做筆錄。李沛綾離開警局前，躺在擔架上淒厲大哭，情緒失控淚吼：“我在家裡工作帶小孩賺錢，為什麼你在外面這樣子跑酒店喝酒，還要這樣子揍我？戴勝利為什麼這樣對我？我要告。”



TVBS報導，據律師轉述，李沛綾今年7月25日曾尋求法律協助，指控前夫涉嫌掐脖子、毆打等暴力行為。她原本曾考慮提告，但最後選擇放下，主要原因是希望兩人即使離婚，也能成為“友善的父母”，共同陪伴家人成長。然而在她的陳述中，長期累積的衝突並未因此停止，反而讓她感受到暴力情況一次比一次嚴重，最終決定正式提出傷害告訴。



律師表示，李沛綾與前夫當年正是因婚姻期間發生家暴問題而走向離婚，但她過去一直不願對外談及，原因是“她很不滿精神跟肢體暴力，但是公眾人物講出來丟臉，所以她不敢講”，這次事件後，她則決定不再沉默。律師指出，目前相關傷勢已有就醫紀錄。



至於此次衝突，據律師轉述，李沛綾20日參加聚餐，與前夫在交接孩子的過程中發生衝突，在車上遭到前夫甩巴掌等暴力對待。由於當事人目前身體狀況不佳，加上陳述過程斷斷續續，詳細衝突起因仍有待進一步釐清。律師也透露，李沛綾目前左耳聽力仍不清楚，並伴隨頭昏、手臂瘀青等狀況，醫師要求李沛綾要住院，觀察有沒有腦震盪情形。



除了家暴爭議，雙方之間也存在金錢糾紛。律師表示，李沛綾過去曾提供不少積蓄給前夫投資，包含民宿等相關計劃，但對方至今並未歸還全部款項，目前李沛綾手上持有前夫開立的400多萬元本票。律師指出，李方目前尚未執行本票，卻反遭對方指稱是“拿錢的人”，因此對於外界流傳的說法相當不滿。



律師進一步表示，李沛綾長期以孩子為優先，離婚後甚至仍存在同居事實，希望孩子能繼續與爸爸維持關係。如今一個家人已19歲、一個8歲，成年的家人在外國念書，讓她一個人承擔家庭與經濟壓力時，孤單感相當強烈。律師提到，“前夫講過要對她不利，顛倒是非，攻擊人家貞操很要不得，她害怕到連工作都受到影響。”



律師透露，李沛綾直到今年9月20日再次尋求法律協助，決定正式面對長期累積的問題，後續除了提出傷害告訴，也將申請保護令。律師形容，19年來李沛綾始終想著如何保護孩子、維持家庭關係，直到這次事件才讓她情緒徹底潰堤，做筆錄時一度崩潰。戴勝利接到求證電話時，兩度掛斷電話，只回：“我知道，沒事，沒關係，就這樣。”



至於李沛綾精神狀況受損，短期內會不會告假八點檔《豆腐媽媽》？經紀公司回應：“八點檔的工作是需要很多的心理調適，所以當有現實生活的壓力產生時，演員要平衡戲中角色和真實生活角色的調適，相對的是很辛苦的！如果這段時間家裡面有其他的壓力，甚至還要煩惱解決的對策，自然在演員心中就會產生嚴重的壓力。《豆腐媽媽》多線發展，依劇情需要，就會安排演出。對於李沛綾遭遇家暴一事，民視深感遺憾與不捨，也強調暴力零容忍，譴責任何形式的家暴行為。”