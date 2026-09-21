何詩蓓亞運女子200米自由泳奪金　成功衛冕

中評社香港9月21日電／港隊女泳手何詩蓓在名古屋亞運女子200米自由泳成功衛冕，為港隊奪得今屆賽事第二金。



據香港電台報道，何詩蓓是這個項目的亞洲紀錄及亞運紀錄保持者，她在決賽以由頭帶到尾的姿態勝出。何詩蓓在首50米已經帶出，第一次轉池領先排第二的國家隊泳手李家萍0．84秒，之後愈帶愈開，最後50米已領先超過一個身位，最終以1分54秒96的時間，首名到終點。較取得銀牌的李家萍快超過1秒。



何詩蓓在賽後接受電視台訪問時表示，雖然時間未及想像中快，但自己已經盡力，對成績感到滿意。