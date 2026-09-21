楊利偉：香港首位載荷專家黎家盈表現非常優秀

中評社香港9月21日電／中國載人航天工程副總設計師、特級航天員楊利偉，讚揚香港首位載荷專家黎家盈在太空表現得非常優秀。他期望不論是內地及港澳，更多人繼續關注及關心祖國的載人航天事業發展，並期盼有更多年輕人加入。



香港電台報導，楊利偉在北京出席國新辦就“走好新時代太空探索新長征”舉行的中外記者見面會，表示今天上午收到黎家盈送上的祝福，其所在乘組工作非常順利，任務完成得非常好。



楊利偉還提到，目前有兩名巴基斯坦航天員正進行訓練，相信不久會與內地航天員一起在中國空間站飛行。