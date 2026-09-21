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美聯儲官員：剔除油價因素後　美國通脹仍過高
http://www.CRNTT.com   2026-09-21 17:31:53
　　中評社香港9月21日電／美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，美國各領域通脹水平都過高，並非單是油價上升導致，即使剔除波動性極強的能源價格以及食品價格，通脹水平仍然過高。

　　據香港電台報導，卡什卡利強調，有將通脹降回目標水平的工具。
　
　　卡什卡利指出，面臨關稅、貿易戰以及烏克蘭和伊朗的衝突，美國經濟增長依然相當強勁，生產率亦有改善跡象。

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