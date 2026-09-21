人民幣收報6.6955元兌1美元　四年新高

中評社香港9月21日電／在岸人民幣收市報6.6955元兌1美元，上升18點子，再創逾4年新高。



香港電台報導，分析員認為，美元升勢暫緩，中美元首會晤前，人民幣中間價連續調升，支撐市場對人民幣前景的信心。



高盛指出，中美元首峰會臨近，人民幣中間價調整節奏可能加快，峰會本身有助維持穩定的貿易關係，預計未來1年人民幣仍有升值空間。