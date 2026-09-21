黃仁勳駁斥“AI末日論”：沒必要嚇唬人

中評社香港9月21日電／輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將有關人工智慧（artificial intelligence, AI）可能在未來十年內導致人類滅絕的警告形容為“末日敘事”。



黃仁勳在接受BBC美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：“2030年不會是世界末日。2030年成為世界末日的機率是0%。”



黃仁勳補充說：“嚇唬人是沒有必要的。這是不負責任的。”



近幾週，研究人員對這項技術可能帶來的風險發出警告，使有關AI安全性的辯論升溫，一些業界高層呼籲放慢模型開發速度。



此前，前 Anthropic 研究員雅各布·考克森（Jacob Coxon）在社交媒體發文稱，AI開發者相信這項技術“可能在十年結束前殺死我們所有人”。



考克森的憂慮引發了有關這項技術風險的討論，包括 Anthropic 執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）和OpenAI執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）等業界高層呼籲放慢AI發展速度。



黃仁勳表示，這類預測“並非建立在科學基礎之上”，並補充說，確保業界以負責任的方式開發產品，符合輝達的最佳利益。



他表示：“我們公司的成功與產品和服務的安全部署直接相關。如果我們無法持續做到這一點，我們的價值將會下降。”



黃仁勳認為，談論“放慢速度”的AI公司，可能是在尋求免除其產品可能造成損害的法律責任。



他說：“去看看言外之意吧。他們其實不是要求更多法律。他們是在要求免除現有法律對他們的約束，而我認為這是一個問題。”



輝達是該產業的重要參與者，其開發的尖端電腦晶片是打造AI模型的關鍵。



該公司最強大的晶片因華盛頓和北京分別實施的措施而在中國面臨限制。



美國的出口管制旨在減緩中國的軍事和人工智慧發展，而中國的監管措施則旨在鼓勵依賴本土生產的技術。



美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰週日（9月20日）在紐約舉行會談，尋求就AI、關稅及關鍵礦產等議題達成協議。



此次會談正值美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計將於本週稍後在華盛頓舉行峰會之際。



上週，黃仁勳出席了由英王查爾斯三世（King Charles III）主持的一場英國峰會。查爾斯國王警告科技領袖注意AI的“生存性危險”。



國王對與會者表示：“擺在你們面前的任務不只是推動科技進步，更要確保科技始終堅定地服務於人類、社群以及自然世界。”



在美國，總統特朗普淡化了對AI風險的憂慮。



9月14日，當黃仁勳正在洛杉磯一場科技大會的台上發言時，特朗普意外致電給他。



在通話中，特朗普批評放慢AI發展步伐的呼聲，並將相關憂慮斥為一場“騙局”。