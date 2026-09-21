台軍無人機用大陸貨貼牌？馬文君：專業人士已逐項比對

中評社台北9月21日電／賴清德日前視導陸軍無人系統訓練指揮部，現場展示的監偵型無人機iRotor-1000，遭質疑與大陸翼飛特EFT X6100工業無人機高度相似。國民黨“立委”馬文君今天表示，從機體、接口到遙控器均有專業人士提出圖片比對，“國防部”若認為質疑不實，就應拿出具體證據接受檢驗，而非僅憑廠商文件替業者背書。



據中時新聞報導，針對相關爭議，陸軍日前回應，這批無人機由“原資系統整合”得標，交付品牌為Rdata，廠商提出的原產地及出廠證明均載明產地為台灣，不能只憑公開影像與外觀，在缺乏事證下認定產品來源。



馬文君指出，外觀相似確實不能直接定案，但如今並非網友空口指控，而是專業人士已逐項比對並提出圖片佐證，包括機體構型、充電接口及指示燈，均與中國翼飛特產品高度相似，搭配的遙控器也被質疑與中國雲卓科技Skydroid H12 PRO幾乎相同。



馬文君表示，原資早在2022年發布的照片中，使用的就是Skydroid H12無人機遙控器；但廠商後來發布影片時，同款外型的遙控器卻貼上不同品牌標示，遙控器外觀沒有改變，品牌卻換了，“國防部”有責任查清楚，究竟是自主研製，還是中國產品來台組裝貼牌。



馬文君說，她從去年起便不斷提醒，陸軍無人機採購存在貼牌及產地疑慮。今年8月，八軍團訓練用無人機採購也爆出紅色供應鏈爭議，廠商涉嫌使用中國封裝晶片、飛控板，甚至以遮蔽標示及不實產地證明規避驗收，已暴露軍方查驗機制的漏洞。



馬文君質疑，“國軍”驗收時究竟有無實際拆機，並核對原廠型號、產品序號及進口紀錄？遙控器、飛控板、通訊模組與韌體又分別來自何處？還是軍方只憑廠商提供的文件及產地證明，就認定符合“非紅供應鏈”並完成驗收？



馬文君強調，政府要求“立法院”支持數千億元無人機預算，就有責任公開採購與查驗過程，“國防”裝備不是更換品牌、貼上“國軍”標誌，就能成為“國產”品，更別提非紅供應鏈能淪為只換貼紙、換名字的貼牌供應鏈。