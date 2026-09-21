張又俠、劉振立嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍

張又俠（左）、劉振立。（資料圖） 中評社北京9月21日電／經中共中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委對中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、軍委聯合參謀部原參謀長劉振立2人立案審查調查。9月21日，中共中央政治局會議審議並通過中央軍委《關於張又俠問題審查結果和處理意見的報告》《關於劉振立問題審查結果和處理意見的報告》。



經查，張又俠、劉振立背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重違反政治紀律和政治規矩，搞團團夥夥，對黨不忠誠不老實；嚴重違反組織紀律，利用職務便利為他人職務晉升等提供幫助，收受巨額錢款；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任；嚴重違反生活紀律，對親屬和身邊工作人員失教失管。



張又俠、劉振立嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，政治問題和經濟問題交織，貪腐斂財與失職瀆職並存，涉案金額特別巨大，性質極其嚴重，影響極為惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央軍委常務會議研究並報中共中央政治局會議審議，決定給予張又俠、劉振立開除黨籍處分，終止2人黨的二十大代表資格，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。給予2人開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予張又俠、劉振立開除軍籍處分。



對張又俠、劉振立的嚴肅查處，充分彰顯黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度，再次表明懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地的堅定立場，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，人民軍隊在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造，更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力。