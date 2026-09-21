第29屆京台科技論壇AI＋綠色發展論壇在京舉辦

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月21日電／2026年9月19日，第29屆京台科技論壇AI＋綠色發展論壇在北京朝林鬆源酒店舉辦。論壇以“京台攜手 智綠融合”為主題，由北京市經濟和信息化局、北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會指導，北京市綠色產業發展促進會、北京國際科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）主辦，北京信息化協會、中關村京企雲梯科技創新聯盟、台灣電腦商業同業公會聯合會、台灣綠色能源產業聯盟承辦。京台兩地產業界、學術界代表近200人參加。



京台科技論壇是兩岸重要的經貿交流合作平台、科技創新引領平台和融合發展展示平台。本次論壇旨在貫徹落實“十五五”規劃關於全面實施“人工智能＋”行動、加快發展新質生產力、推動綠色低碳轉型的部署，落實七部門《促進數字化綠色化協同轉型發展實施方案（2026—2030年）》要求，推動京台兩地人工智能深度賦能綠色低碳技術創新和產業發展。



論壇由北京市經濟和信息化局對外交流合作處處長尤靖主持。北京市經濟和信息化局二級巡視員蘇聯波、北京國際科技合作中心（北京港澳台科技合作中心）主任張焱，台灣電腦商業同業公會聯合會及台灣綠色能源產業聯盟顧問、新北市原副市長葉惠青，台灣中華青年企業家協會理事長陳克威致辭。



蘇聯波談到，市政府近期印發《北京市“十五五”時期高精尖產業發展規劃》，明確將人工智能、綠色低碳列為重點培育的新興支柱產業，打造兩大全新萬億級產業集群；北京人工智能產業規模約占全國一半，大模型備案數量居全國首位，綠色製造體系不斷完善，新建智算中心全部使用綠電。京台產業禀賦高度互補，應同推技術協同創新、共拓應用場景、共享首都發展機遇。



張焱指出，北京正聚力做強人工智能第一城，持續推進京台科技交流合作，支持台資研發中心落地，面向台灣人才開放科技新星、北京市自然基金項目等項目。京台兩地在人工智能、節能環保等領域各具優勢、互補性強，應著力提高創新能力，不斷發展新質生產力，推動兩岸融合發展走深走實。

