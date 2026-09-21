港澳學生初進人民大會堂　連空氣也想打包

劉思珽和李宓蜓在大會堂內打包空氣（中評社 王教仁攝） 港澳師生再大會堂內激動合影（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月21日電（記者 王教仁）21日，港澳青少年升旗隊代表走進人民大會堂。香港學生劉思珽告訴中評社記者，以前只在直播中見過這裡，如今走進大禮堂，還想裝一袋空氣帶回香港；澳門學生李梓豪也圓了兒時想來參觀的心願。



大會堂門前，幾名學生舉起手機，調整站位，將高高的廊柱留在身後。到了室內，有人拉上同伴在廳堂裡合影，有人把鏡頭轉向大禮堂的層層座席。“三、二、一！”快門按下，大家又跟著隊伍走向下一個廳堂。



走進大禮堂時，香港聖羅撒書院學生劉思珽首先注意到的是空間之大。她告訴記者，自己從未進過能容納這麼多人的廳堂，心裡很激動。手中恰好有個膠袋，她便突發奇想：把這裡的空氣裝進去，帶回香港給學校同學看看。



劉思珽說，以前在直播裡見過人民大會堂，如今到了現場，更想留下一點與照片不同的紀念。“它雖然只是空氣，但是它證明我們來過這個地方。”她還想把參觀時的所見所聞講給同學聽。



同校的李宓蜓也喜歡這個主意。她說，帶回香港後，別人或許覺得那只是一袋普通空氣，但對親自來過的人而言，“它是一個很好的留念，就是一個回憶嘛”。說起在大會堂裡的見聞，兩人你一言、我一語，採訪結束後又站到一起合影。



學生們拍下的還有各廳不同的陳設。香港嘉諾撒書院學生鄧斐玥說，每走進一個廳，她都會先留意門上的名稱。上海廳展示的城市建築令她印象深刻；一路參觀下來，她用“震驚”形容自己的感受。作為學校升旗隊隊員，她也說，這次來到人民大會堂，讓自己更想瞭解國旗背後的意義。



來自澳門中華總商會附設青洲中學的李梓豪則說，小時候就想來人民大會堂，這次終於如願。參觀時，一幅畫中的民族服飾讓他想起重慶老家，感到親切。回去後，他打算把這一天拍下的照片、聽到的介紹，以及自己走進大會堂的感受，分享給家人和全班同學。



此次人民大會堂參訪是“向國旗敬禮”主題活動的一站。活動於9月18日至22日舉行，訪京團組約1200人，其中來自港澳121所中小學、21所大學的升旗隊代表約1000人。行程還包括參加天安門廣場升國旗儀式、參觀國家博物館和故宮博物院，並分組參訪北京市學校等。