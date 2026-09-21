雙城論壇遭刁難　王秋冬轟賴政府不尊重北市府

中評社台北9月21日電／台北、上海雙城論壇邁入第17年，今年輪到台北方主辦，因選舉預計延至12月舉辦，籌辦雙城論壇的上海踩線團15日抵台，但原預計由熟悉台灣事務的上海台辦副主任李驍東率團遭陸委會封殺，僅核准台辦處長徐皓來台。負責窗口接洽的台北市勞動局長王秋冬21日表示，北市府基於城市治理需求提出邀請，陸委會嘴巴講支持，但行動一直刁難，“非常不尊重北市府”，讓人有“被穿小鞋”的感覺。



中時新聞網報導，王秋冬今天晚上接受中廣《千秋萬事》專訪指出，北市府並不算“行政院”的下級機關，依法各有各的職權，所以他不是由“行政院長”任命，北市府基於自己城市治理的需求提出邀請，對方送來名單報陸委會審查，陸委會卻刁難市府邀請的貴賓名單，是非常不尊重北市府的做法，除非能清楚說明理由，或舉證對“國安”造成什麼危險。



王秋冬直言，“中央”如果不支持就講不支持，不要嘴巴講支持，但是行動上一直刁難，只用一句“綜合考量”就駁回名單，未清楚說明准駁理由，難道是一種“權力的傲慢”，讓人有被“穿小鞋”的感覺。



王秋冬提及，雙城論壇需要上海跟台北雙方合意，所以目前沒有確定確切的日期，不過雙方有幾個日期正在商討，雙城論壇做的都是福國利民的事，不牽涉政治議題，如同台北首爾、台北東京或其他都市的交流一樣，單純是城市治理的經驗交流及國際舞台互相支持，“勞動部長”洪申翰這2天也在南京，雙方交流不是衹有民進黨可以做，北市府也做得不錯，“中央”、地方一起做，對情勢穩定應該有幫助。



王秋冬強調，過去參與雙城論壇活動，市府所受邀到大陸的名單完全沒被刪過任何一位，包括三立、年代都可以去，才會有學者質疑到底哪一邊才是真正的自由民主，希望“中央”支持並尊重兩岸僅存的官方交流管道，對台灣各方面都有好處，台北市長蔣萬安曾說過“面對兩岸交流要有自信”，2個城市交流的目標就是希望民眾都過比較好的日子。