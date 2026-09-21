港澳師生國博收穫大　文物故事帶回香港

學生們仔細觀察國寶（中評社 王教仁攝） 大廳內學生們圍在智人塑像前觀察、聽講解（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月21日電（記者 王教仁）港澳青少年升旗隊代表21日走進中國國家博物館，參觀青銅器、宋瓷等文物。隨行的香港教師鐘穎瑤拍下展品，打算回港後將照片和文物故事帶進視覺藝術課堂。



展廳里，學生們跟著講解員在一件件文物前停下。看四羊方尊，講解員請大家留意羊頭與器身的造型；走到一件帶夾層的青銅器前，又介紹古人如何在夾層中放冰塊。“是不是有點像冰箱啊？”學生們紛紛舉起手機，隔著玻璃拍下展品。



一路看過青銅器和唐三彩，講解員忽然問起一首歌的歌詞。現場有人接出“天青色”，她續上“等煙雨”，講解員接著追問：“青”究竟是什麼顔色？說到青苔，它可以是綠色；說到藍天，又偏向藍色；“青絲”里的青，還有黑色的意思。講解員告訴學生，接下來不妨看看瓷器上的“天青色”。



為什麼要“等煙雨”？講解員解釋，她說的天青色，像雨停後雲層散開、陽光初現時的天空，難得一見。待走到汝窑瓷器前，她請學生看釉面淡淡泛藍的顔色；再往後，展櫃里的青花瓷又呈現出另一種更鮮明的藍。她借熟悉的歌詞，讓學生對照著看兩種瓷器的顔色。



參觀後，來自香港仁濟醫院羅陳楚思中學的教師鐘穎瑤告訴中評社記者，她最難忘的是鳳冠：在她看來，它不只是華麗，形制與裝飾也讓人看到古人對美的講究。鐘穎瑤在學校里教授視覺藝術和地理，她說，同行學生一路在感興趣的展品前拍照，自己也拍了不少。回到香港後，她準備把照片用在視覺藝術課上，向沒能同行的學生介紹這些文物，講講它們背後的故事。



“我發覺高中教學的藝術派通常都是西方的，梵高、畢加索這些，我教學生其實也偏向是西方的藝術，這一次參觀之後，我覺得其實中國也有很多東西值得我放在教學材料里。”鐘穎瑤說。

