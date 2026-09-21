柯文哲遭裁罰9788萬 陳佩琪怒轟遭扣押7000萬保金 執行署：還沒扣夠

中評社台北9月21日電／民眾黨創黨主席柯文哲因違反政治獻金法，遭“監察院”裁罰共9788萬多元，“法務部”行政執行署台北分署本月初以附條件扣押柯因涉京華城案，台北地院裁定7000萬元交保的刑事保證金，妻子陳佩琪喊冤指，丈夫柯文哲7000萬元保證金，不僅是她行醫35年累積的資產，還向親友借款數千萬元，竟遭扣押。對此，台北分署21日晚間表示，扣押前已向北院函詢確認，且這扣押7000萬元仍不足額，仍會依法清查柯財產，執行相關扣押程序。



中時新聞網報導，柯妻陳佩琪表示，丈夫因京華城案遭羈押近1年，去年9月台北地院裁定7000萬元交保免押，她為籌措丈夫7000萬元保證金，不僅拿出自己行醫35年累積的資產，還向親友借款數千萬元，如今卻陸續收到相關財產扣押通知，讓她不滿直呼“那是我工作35年的錢啊！”並質疑柯文哲帳戶、保險及相關財產遭執行，外界卻鮮少替他們發聲。



陳佩琪表示，柯文哲當時已多年沒有固定收入，羈押期間也無法自行處理相關財務，因此保證金主要由家人與親友協助籌措。她並質疑，若能透過匯款紀錄等資料證明款項來源，相關行政執行程序是否仍可能觸及這筆保證金。



台北分署表示，本案因“監察院”因柯文哲違反政治獻金法移送執行案件共4件，移送金額共9783萬3888元。依法，義務人之刑事保證金為其責任財產，依法得為強制執行之標的。



台北分署向台北地方法院函查柯文哲繳存之刑事保證金及具保人相關資料，經北院函復“該院受理113年度金訴字第51號貪污等一案，具保金額為7000萬元，具保人為柯文哲本人”後，台北分署據此認定該7000萬元刑事保證金為柯文哲財產而核發附條件執行命令扣押，於法並無違誤。



台北分署指出，這7000萬元保證金，將等柯文哲案件定讞，對該刑事保證金得請求返還時，分署將依法續為扣押執行。柯妻陳佩琪如認為該刑事保證金為其所有財產，可依強制執行法第15條規定向管轄法院提起民事訴訟(第三人異議之訴)，以資救濟。



台北分署說，台北分署先前以保險要保人為柯文哲名義，執行柯文哲及其兒子相關的保險金，加上這次扣押7000萬元保金，仍不足執行金額9783萬3888元，將依法繼續清查柯財產，執行相關扣押程序。