Netflix流量因洋流下降？郭正亮：瞎掰

中評社台北9月21日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋19日南下與高雄市長參選人賴瑞隆合體在愛河造勢，但青鳥卻聚焦關注“沈伯洋吸珍奶的感動”。近日綠營又炒作“網友忙追洋流沒空看Netflix”，前“立委”郭正亮直言Netflix訂閱不減反增，綠營把沈伯洋當明星造浪太荒唐。



中時新聞網報導，有親綠媒體引述脆友發文，稱生活被“洋流”填滿沒空打開Netflix，引青鳥附和“每天可以學到新思維、新知識，誰還看Netflix啊！”



“忙著追洋流沒時間看Netflix？非常認同。”粉專“政客爽”發文反諷：像是10月的BIGBANG大巨蛋加場到三場，其實就有可能是權志龍不想輸給沈伯洋，畢竟沈伯洋的粉絲更多。少子化創新低、台灣8月出生7492人，人口已連續32個月下降，最主要的原因就是台灣人忙著追洋流，都沒時間努力造人了。特朗普民調越來越低，原因就是美國人更喜歡沈伯洋，希望美國順起來。



郭正亮21日在《大新聞大爆卦》節目直呼，“你要騙自己，也不要騙到這樣？我就把這寄去給王鴻薇看，王鴻薇在那大笑！”



郭正亮指出，Netflix前一年的訂閱率是51.4%，今年是56%，增加4.6個百分點！結果親綠媒體在那邊瞎掰，說Netflix成為洋流的受害者？“你去爽吧！我跟你講，在家裡看Netflix的就是多數。”旁邊黃敬平說，他以前每天看，最近忙就沒看，算因為“洋流”嗎？



郭正亮強調，最後真正影響選票的，是住在樓上的人！不是到現場的人。還沒有“韓流”現象的時代，羅文嘉選新北出來造勢，現場5萬人，算很多的了，結果輸19萬票！沈伯洋自己“獨樂樂”，在台北搞青鳥虛張聲勢就算了，民進黨竟然還把他當作明星候選人，搞到“眾樂樂”，到處興風作浪，就知道民進黨今年選情，“賴清德也不構成明星！不然怎麼會這樣？”照理講應該是蕭美琴、賴清德、蔡英文就夠了，“照理講應該是蔡英文，因為她得罪的人比較少。”怎麼會需要沈伯洋？不覺得很荒唐？