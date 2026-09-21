日65歲以上老年人口持平最高紀錄 占比新高

中評社香港9月21日電／共同社報導，在21日的“敬老日”之前，日本總務省20日公佈人口估算數據，65歲以上老年人較上年增加2萬人，達到3624萬人。這與2022年和2024年並列歷史最高。此次數據中包含外國人。65歲以上人口占總人口的比例較上年上升0.2個百分點，達到29.6%，刷新歷史最高紀錄。65歲以上就業人數也連續22年增加，達到創歷史新高的943萬人。這意味著每7名勞動者中就有1名老年人。



據分析，上述數據的背景原因是在人手短缺和物價高漲持續的情況下，為獲得收入而工作的精力充沛的老年人正在增加。



據厚生勞動省統計，2025年65歲以上獨居老人超過933萬人。預計老齡化率今後仍將繼續上升。這需要加強生活支持體系，並完善醫療和護理服務。



截至本月15日的人口估算數據顯示，65歲以上男性為1571萬人，女性為2054萬人。國立社會保障和人口問題研究所分析認為，由於第二次嬰兒潮時期（1971至1974年）出生的一代年事漸高等因素，今後仍將繼續增加。據估算，2045年65歲以上老年人將達到3945萬人，占總人口的36.3%。



在人口4000萬以上的39個國家中，日本65歲以上人口占總人口的比例也位居首位，意大利（25.6%）、德國（24.2%）和法國（22.9%）緊隨其後。在9個主要國家中，日本75歲以上人口占總人口的比例也最高，達到17.7%，遠高於排名第二的意大利（13.3%）等其他國家。