鄭麗文：若國民黨重返執政兩岸關係會不一樣

鄭麗文21日晚間出席“工商建研會第43期聯誼會成立大會”。（國民黨提供） 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席鄭麗文21日晚間出席“工商建研會第43期聯誼會成立大會”時指出，國民黨非常認真努力的為2028年重返執政做準備，台灣許多產業在過去這10年都面臨了許多結構性問題，若2028年國民黨順利重返執政，將做好萬全準備，希望國民黨一上手就能成為百工百業最堅實的後盾。



對於高科技產業長期的缺水、缺電、缺人才問題，鄭麗文表示，國民黨長期支持核電，今年唯一的公投票就是要廢除非核家園，大幅提升核電比例，這是真正攸關“國家發展”及“國家競爭力”的關鍵重大政策。



鄭麗文指出，民進黨去年關閉所有核電廠，今年年初就開始髮夾彎反悔，又要重啟核三廠，但是過去虛耗的時間都已浪費，今天台灣的電力也絕對不是重啟核三就足夠，未來要投資台灣所準備的電力遠遠不足，必須大幅跟進，希望大家今年年底投下支持核電的公投票；對於人才問題，鄭麗文表示，許多企業缺的已經不是藍領勞工而已，更多包括工程師、設計師等白領人才，在台灣因為嚴重少子化，對人才的需求越來越大，也需要法令大幅的放寬。



此外，鄭麗文強調，包括傳產何去何從，服務業怎麼辦？甚至農漁業都面臨了關鍵的轉型時刻，此時政策的力度要足，資金融資的配合要夠，平台媒合在哪裡？整個轉型過程中，如何真正符合產業實際的需要？“我們不但要有一個‘護國神山′，未來還要有‘護國群山′”，這些都是她接任黨主席後對“國家”、對台灣未來的承諾，相信也衹有中國國民黨才是真正能夠拚經濟、有經驗、有前瞻、有格局、有執行力的政黨。



鄭麗文表示，國民黨還必須有全球戰略的佈局，包括跟對岸的關係，跟美國跟國際之間的關係都面臨轉型，2028年如果國民黨重返執政，兩岸關係會完全不一樣，必須有新佈局迎接新時代的來臨，所有的產業發展都已經跟十幾年前完全不同，國民黨將與產業深度的對話座談，瞭解每一個產業的處境、現況、需求。



鄭麗文強調，希望未來國民黨不只是“國會”多數，若能拿回執政權，將像拚百米的速度一般，把過去10年所沒有做的、爛攤子或問題，都能快速的解決，也希望大家11月28日支持國民黨，全力凝聚所有力量，讓國民黨提名的所有候選人都能順利當選。