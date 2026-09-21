帶上拍立得登天安門城樓　港生逛故宮怕迷路

楊佳欽和陳冠林攜拍立得合影（中評社 王教仁攝） 學生正面向天安門廣場敬禮（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月21日電（記者 王教仁）參加“向國旗敬禮”主題活動的港澳學生21日登上天安門城樓，向國旗敬禮並拍照留念，隨後走進故宮參觀。兩名第一次來京的香港學生特意帶了拍立得，想把登樓的一刻留在相紙上，時刻陪伴自己。



聽著城樓講解員提到開國大典，學生們來到外廊，望向天安門廣場和人民英雄紀念碑。有人舉起手機，有人招呼同伴合影。廠商會蔡章閣中學的兩名學生拿出一部淺藍色拍立得，其中一人站到欄杆旁，另一人舉起相機按下快門。不遠處，另一組學生正面向天安門廣場拍照，學生們自發喊出“向國旗敬禮”的口令，立定、抬手敬禮一氣呵成。



隨後，隊伍從西華門進入故宮。講解員帶著學生看金水河、午門，到了太和門前，又讓大家從一對獅子腳下的綉球和小獅子辨認公母。行至太和殿，她請學生從門口尋找殿內的龍椅；殿外一口舊時用於防火的大缸，也留住了學生們的腳步。一路走過宮門和殿宇，學生們不時舉起手機，把建築和同行的夥伴拍進畫面。



這段參訪結束後，拍立得成了採訪中最先被拿出來的東西。一張粉色邊框的相片已經顯影，楊佳欽指給記者看：照片拍的是他，身後是人民英雄紀念碑。相機還握在陳冠林手里。



陳冠林說，來北京前，他就和楊佳欽約好，登上天安門城樓時要用拍立得留念。他一直期待來北京，這次學校給了機會，登上城樓後覺得“已經心滿意足了”。說到拍照，他又補了一句：光顧著幫同伴和老師拍，自己還沒找到機會拍上一張。



拿到照片的楊佳欽，則已經想好把它放在哪里。前一天早晨，他在天安門廣場看升旗；第二天登上城樓，相片里又留下了廣場對面的人民英雄紀念碑。他說，按下快門後，眼前這一刻就有了可以帶走的紀念。



楊佳欽打算把相片放進手機殼。“只要我的手機在哪，照片就跟著我在哪。”他說，以後遇到困難、覺得沒有動力時，看到這張照片，也會想起這次登上天安門城樓的經歷，想想先輩們怎樣面對困難。相片雖小，在他看來卻能陪伴自己很久。



故宮也給第一次來京的仁濟醫院王華湘中學學生何智謙留下了深刻印象。他去過香港故宮文化博物館，以前也聽人說北京故宮很大，卻直到走進宮門、沿著一處處院落往前，才發現自己仍低估了它的規模。“以前聽說它很大，但不知道有多大。”採訪中，他還冒出一個問題：昔日住在這里的人，“會不會迷路呀？”



此次天安門城樓、故宮博物院參訪是9月18日至22日“向國旗敬禮”主題活動的一站。訪京團組約1200人，其中包括來自港澳121所中小學、21所大學的升旗隊代表約1000人。行程還包括參加天安門廣場升國旗儀式、參觀人民大會堂和故宮博物院，並分組參訪北京市學校等。