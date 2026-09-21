康達：元首外交對美中避免衝突至關重要

康達認為，美中關係相對穩定至少可維持到今年底之前 中評資料相 中評社華盛頓9月21日電（記者 余東暉）前美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）指出，美中關係首要的、或者說最低的目標應當是防止誤判、避免衝突，而兩國領導人層面的閉門外交對實現這個目標是至關重要的。他最關注本週四即將舉行的“習特會”能否延續美中之間的“脆弱休戰”，因此此次會晤意義重大。



美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的“北京學”播客日前播出CSIS費和中國研究項目高級研究員、前白宮國安會中國事務主任李文（Henrietta Levin）與前白宮國安會東亞事務高級主任、前美國國務院東亞事務助理國務卿康達的訪談。他們探討了美中外交秘笈以及對即將舉行的“習特會”的展望。



在美國外交戰略界從事亞洲和中國事務30多年的康達表示，美國外交政策界認識到，美中關係是世界上最複雜、最具後果的關係之一，必須搞好。雙方都認識到，首要的或者說至少必須做到防止誤判而導致的衝突。中美領導人的外交也是這樣。這兩個世界上最大的經濟體和軍力有許多衝突引爆點需要管控。當然，雙方有許多領域可以合作，包括經貿關係可以有所進展，但是防止誤判，避免衝突是首要的。對此我們不能想當然，畢竟我們面臨著“修昔底德陷阱”。



卸任美國助理國務卿後擔任“亞洲集團”合夥人的康達指出，防止誤判，避免衝突，要從沒有哪一方試圖改變對方開始。這是美國官方對華手法過去十幾年逐步實現的最大變化之一，那就是先做好國內的事情，並且加強盟友夥伴關係，確定真正的紅線。