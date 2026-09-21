戰機表演　白宮透露歡迎習近平細節

2017年特朗普訪華時，習近平夫婦曾經在故宮歡迎特朗普夫婦 新華圖 中評社華盛頓9月21日電（記者 余東暉）美國第一夫人辦公室於美東時間21日上午9時許宣佈了白宮歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛對美國進行國事訪問的細節。



美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭將於9月24日在白宮歡迎中國國家主席習近平和夫人彭麗媛對美國進行正式國事訪問。美國第一夫人辦公室說，此次訪問是習近平主席和彭麗媛夫人十多年前訪問白宮後的首次，標誌著兩國關係的一個重要裡程碑。



9月23日星期三，特朗普總統將在安德魯斯聯合基地會見習近平和彭麗媛。



9月24日星期四上午，特朗普夫婦將主持儀式，歡迎習近平夫婦對美國進行國事訪問。儀式將在白宮南草坪、國事廳和玫瑰園舉行，屆時將有來自美國各軍種的479名軍人參加。



抵達儀式開始時，南側車道兩側將列起美軍儀仗隊，通往美國和中國國旗展示區。屆時，美國陸軍號角隊將在南門廊奏響號角，特朗普夫婦將在此歡迎習近平夫婦訪問白宮。



在國事廳，“總統專屬”美國海軍陸戰隊樂隊將演奏中華人民共和國國歌和美利堅合眾國國歌，隨後特朗普總統和習近平主席將分別發表講話。＜nextpage＞



儀式期間，美國海軍陸戰隊無聲儀仗隊和美國聯合部隊司令部將在南草坪舉行總統致敬儀式。隨後，玫瑰園將舉行閱兵式，美國陸軍號角隊將在西側和橢圓形柱廊的屋頂列隊鳴奏。美國陸軍老衛隊軍樂隊、美國海軍陸戰隊無聲儀仗隊以及“司令官專屬”美國海軍陸戰隊軍樂隊將進行軍事表演。



儀式最後將在B－2“幽靈”隱形轟炸機和四架F－22“猛禽”戰鬥機的飛行表演中結束。



抵達儀式結束後，特朗普夫人和彭麗媛女士將參觀史密森尼國家亞洲藝術博物館，欣賞跨越數個世紀的藝術成就和中美文化交流作品。



24日晚間，特朗普夫婦將在白宮北門廊迎接習近平夫婦，隨後在白宮東廳舉行國宴。第一夫人辦公室將於23日公布國宴的更多細節。



25日上午，特朗普夫婦將在白宮南門廊迎接習近平夫婦，並在白宮紅廳茶敘。之後，兩對夫婦將前往位於華盛頓特區的美國國家檔案館，參觀一系列對美中關係歷史具有重要意義的檔案和文件。



結束此次歷史性的國事訪問之際，特朗普夫婦將在國家檔案館與習近平夫婦話別。