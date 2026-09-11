快評：洪申翰南京出席會議　桌牌有啥問題？

洪申翰21日出席APEC部長會議，面前桌牌寫著“Chinese Taipei”。(視頻截圖) 中評社快評／台灣“勞動部長”洪申翰20日搭機前往大陸江蘇南京，21日出席APEC部長會議，面前桌牌寫著“Chinese Taipei”。見到有關畫面，台灣“青鳥”沉默了。粉專“政客爽”嘲諷，前幾天攻擊蔣萬安太太石舫亘的“青鳥”現在該去出征洪申翰了。



台灣在APEC的英文名稱就是“Chinese Taipei”。1991年，台灣以＂Chinese Taipei＂名稱加入APEC，台方慣常譯為“中華台北”，中國大陸則稱其為“中國台北”。洪申翰面前桌牌寫著“Chinese Taipei”，APEC會議按規定辦理，沿用的是慣常做法，有啥問題？沒有問題！



台灣“青鳥”遭嘲諷，因為此前他們剛針對有關話題攻擊蔣萬安太太石舫亘。2017年，石舫亘以“Girls in Tech Taiwan”台灣分會會長身分，出席“APEC科技渴望性別—遇見年輕女力培力工作坊”，自稱來自“Chinese Taipei”。“青鳥”前幾天翻出這段近9年前的影片，指責石舫亘不敢直接說出“台灣”。



如以同樣標準，“青鳥”現在該去出征洪申翰了。“青鳥”選擇沉默，也只能沉默。大陸說，在“一個中國原則”下，台灣以“中國台北”名義參與APEC是重要政治前提。如果台灣方面持異議、甚至抵制，洪申翰就不會去南京、也去不了南京。



自去年12月至今年8月31日止，台灣已有25個“部會”及單位、超過300人次依據有關安排前往大陸，參加包括部長及高階會議在內的各項APEC會議。今屆APEC領導人非正式會議即將於11月18日至19日在深圳舉行，台灣方面如要順利參會，就需依“一個中國原則”和有關諒解備忘錄的規定行事。